Минск готов ввести пограничный и таможенный контроль на границе с РФ

Пограничники и таможенники Белоруссии готовы в кратчайшие сроки в случае необходимости ввести на границе с Россией элементы таможенного и пограничного контроля, заявил в воскресенье журналистам начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Белоруссии Иван Бондаренко, слова которого приводит белорусское агентство БЕЛТА.

По словам Бондаренко, по поручению главы государства в воскресенье в Госпогранкомитете с участием представителей Таможенного комитета состоялось оперативное совещание по вопросу обеспечения паритетных условий пограничного и таможенного контроля на белорусско-российском участке госграницы.

"Компетентным службам поставлены задачи по проработке порядка введения на белорусской стороне элементов пограничного и таможенного контроля, адекватных российскому варианту", - сказал представитель Госпогранкомитета.

По его словам, "в течение почти 10 лет на белорусском участке границы с Россией был проведен комплекс односторонних организационных мероприятий, и в настоящее время с российской стороны действует около 15 пунктов принятия уведомлений, которые де-факто выполняют задачи таможенного контроля".

"Возникает парадоксальная ситуация, когда на границе с государствами Евросоюза и Украиной граждане пересекают госграницу в течение 10-15 минут, а на границе с Россией они вынуждены простаивать несколько часов", - цитирует Бондаренко РИА "Новости".

В то же время он отметил, что данные меры не направлены на осложнение отношений между Белоруссией и Россией, и Минск "будет придерживаться тех же параметров добрососедских отношений, основанных на взаимном уважении прав и свобод граждан, как Беларуси, так и России".

Сообщение о возможном ужесточении Минском таможенного оформления грузов, следующих из России, появилось после того, как российский премьер Владимир Путин объявило почти стопроцентной готовности Белоруссии, России и Казахстана объединиться в таможенный союз.