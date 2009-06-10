Путин: Россия, Беларусь и Казахстан вступят в ВТО коллективно

Россия, Беларусь и Казахстан намерены вступить во Всемирную торговую организацию как единая таможенная территория.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС со ссылкой на совместное заявление глав правительств трех стран.

«Главы правительств России, Белоруссии и Казахстана намерены уведомить ВТО о намерении начать переговоры о присоединении Таможенного союза трех стран как единой таможенной территории и о прекращении переговоров по присоединению к ВТО отдельно каждой страны», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, В.ПУТИН сообщил, что Россия, Беларусь и Казахстан на 95% согласовали условия создания Таможенного союза.

4 июня министр экономического развития России Эльвира НАБИУЛЛИНА заявила, что Россия и Евросоюз могут до конца 2009 года завершить переговоры по соглашению о вступлении РФ во Всемирную торговую организацию.

Россия более 15 лет ведет переговоры о вступлении в ВТО. На сегодняшний день Москва завершила все двусторонние переговоры с 60 странами-партнерами, но не согласовала ряд принципиальных позиций, в том числе по сельскому хозяйству, ставкам экспортных пошлин на древесину и регулированию деятельности ряда государственных компаний.