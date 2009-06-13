Севастополь становится "реальной столицей Черного моря"

В Севастополе отмечают 226-ю годовщину основания города.

Как передает корреспондент УНИАН, праздничные мероприятия, которые продолжатся и завтра, непосредственно в день города, сегодня начались с выставки-ярмарки товаров народного потребления, городских предприятий и традиционной выставки цветов.

Празднование Дня города продолжилось на площади Нахимова. Ровно в полдень там состоялась традиционная церемония поздравления молодоженов, которые заключили брак в день рождения Севастополя. Молодых людей поздравили председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН и начальник Главного управления юстиции в городе Севастополе Ольга КОВИТИДИ. Вместе с молодоженами на площади Нахимова в этот день чествовали и семейные пары, отметившие свои «серебряные» и «золотые» свадьбы.

«Севастополь становится тем, чем, в действительности, был Херсонес Таврический - реальной столицей Черного моря, и одним из культурных центров Черноморского бассейна, одним из стратегически важных культурных, политических и просветительских центров Украины», отметил в своем приветствии жителям города его мэр.

Праздничные мероприятия продолжатся 14 июня. Ровно в 12:00 будет возобновлена традиция полуденного орудийного выстрела с Константиновского равелина, а вечером севастопольцев и гостей города ожидают праздничный концерт на площади Нахимова и фейерверк.