Сегодня ”Ну, погоди!” родится во второй раз

Премьерой новых серий мультфильма "Ну, погоди!" откроется VIII Минский международный фестиваль детского и юношеского кино "Листопадик-2006". Фестиваль пройдет с 17 по 24 ноября.

Как сообщили РИА Новостив оргкомитете фестиваля, планируется, что две новые серии мультфильма представит их автор Алексей Котеночкин, сын режиссера Вячеслава Котеночкина, создававшего "Ну, погоди!" в течение 30 лет.

Фестивальная неделя будет насыщена различными мероприятиями. Кроме конкурсных просмотров состоятся встречи с известными актерами и режиссерами.

На фестиваль соберется много российских известных деятелей кино, в том числе Борис Грачевский, Сергей Серегин, Александр Лойе, Яна Поплавская, Валентина Теличкина, Дмитрий Иосифов, Андрей Соколов, а также гости из Латвии, Эстонии, Швеции, Финляндии, США.

В дни "Листопадика" пройдут презентации детских и молодежных средств массовой информации, встречи с редакционными коллективами, выставка эскизов художников-аниматоров, выставка детских рисунков, благотворительные акции, а также концерт юных артистов и звезд белорусской эстрады.