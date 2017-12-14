Глава Житомирской ОГА Гундич поручил организовать новогодние мероприятия для детей области
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня подписал распоряжение об организации праздничных новогодних мероприятий для детей области.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, на выполнение этого документа во всех районах и городах области ко Дню Святого Николая, новогодних и рождественских праздников пройдут концерты, обрядовые представления, театральные постановки для детей. Кроме этого, в Житомире организуют областные мероприятия для детей льготных категорий в День Святого Николая и в канун Нового года.
Также Гундич поручил провести в декабре праздник открытия новогодней елки как в Житомире, так и в районных центрах и городах области.
Кроме этого, 19 декабря в Житомирской областной филармонии имени С. Рихтера состоится областное мероприятие для детей льготных категорий «Святой Николай, к нам в гости пожалуй!». А 26 декабря в помещении Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени. Кочерги пройдет праздник Нового года под патронатом председателя облгосадминистрации.
Также до конца декабря в регионе проведут новогоднюю встречу руководства области с детьми, родители которых погибли в антитеррористической операции на востоке Украины.
"Для организации интересного досуга школьников и молодежи области в новогодние и рождественские праздники дети посетят во время зимних каникул театры, кинотеатры, музеи, другие учреждения культуры и искусства", - сказано в сообщении.