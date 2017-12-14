Глава Житомирской ОГА Гундич поручил организовать новогодние мероприятия для детей области

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, на выполнение этого документа во всех районах и городах области ко Дню Святого Николая, новогодних и рождественских праздников пройдут концерты, обрядовые представления, театральные постановки для детей. Кроме этого, в Житомире организуют областные мероприятия для детей льготных категорий в День Святого Николая и в канун Нового года.

Также Гундич поручил провести в декабре праздник открытия новогодней елки как в Житомире, так и в районных центрах и городах области.

Кроме этого, 19 декабря в Житомирской областной филармонии имени С. Рихтера состоится областное мероприятие для детей льготных категорий «Святой Николай, к нам в гости пожалуй!». А 26 декабря в помещении Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени. Кочерги пройдет праздник Нового года под патронатом председателя облгосадминистрации.

Также до конца декабря в регионе проведут новогоднюю встречу руководства области с детьми, родители которых погибли в антитеррористической операции на востоке Украины.

"Для организации интересного досуга школьников и молодежи области в новогодние и рождественские праздники дети посетят во время зимних каникул театры, кинотеатры, музеи, другие учреждения культуры и искусства", - сказано в сообщении.