Появилось видео загадочного явления в небе над Донбассом
Подозрительное облако было замечено в небе над Луганском, возле Станицы Луганской, российским Волгоградом и Миллерово.
Загадочное природное явление над #ОРЛО. Говорят, может быть вызвано запуском ракеты с полигона в Капустином Яру #нлоpic.twitter.com/Eul88N1Nem— Necro Mancer (@666_mancer) December 26, 2017
Загадочное явление в небе над Донбассом вызвало переполох в соцсетях. При этом необычное свечение видели и на территории РФ.
Пользователи соцсетей предполагают, что разводы на небе могут быть связаны с пуском межконтинентальной баллистической ракеты с российского полигона в Астраханской области.
Ранее 26 декабря жители Донбасса заметили в небе неподалеку от Станицы Луганской необычное свечение.
Как сообщал УНИАН, ранее в Херсонской области сняли на видео довольно редкий метеорологический феномен над Азовским морем - "утреннюю глорию".
Коварство #укроДРГ безмерно https://t.co/WHw7vYenUgpic.twitter.com/M30t3VfPJJ— Necro Mancer (@666_mancer) December 26, 2017
#NEWS#Russia test fired an RS-12M Topol intercontinental ballistic missile this morning to "develope effective means of overcoming anti-ballistic missile defense".— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 26, 2017
The launch was visible in Russian-occupied eastern #Ukraine. pic.twitter.com/4TrlGCDLeJ
Оно же в Луганске, Волгограде и Миллерово #нлоpic.twitter.com/OPOLFOxxZI— Necro Mancer (@666_mancer) December 26, 2017