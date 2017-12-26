Появилось видео загадочного явления в небе над Донбассом

Загадочное природное явление над #ОРЛО. Говорят, может быть вызвано запуском ракеты с полигона в Капустином Яру #нлоpic.twitter.com/Eul88N1Nem — Necro Mancer (@666_mancer) December 26, 2017

Загадочное явление в небе над Донбассом вызвало переполох в соцсетях. При этом необычное свечение видели и на территории РФ.

Пользователи соцсетей предполагают, что разводы на небе могут быть связаны с пуском межконтинентальной баллистической ракеты с российского полигона в Астраханской области.

Ранее 26 декабря жители Донбасса заметили в небе неподалеку от Станицы Луганской необычное свечение.

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсонской области сняли на видео довольно редкий метеорологический феномен над Азовским морем - "утреннюю глорию".

#NEWS#Russia test fired an RS-12M Topol intercontinental ballistic missile this morning to "develope effective means of overcoming anti-ballistic missile defense".

The launch was visible in Russian-occupied eastern #Ukraine. pic.twitter.com/4TrlGCDLeJ — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 26, 2017