Появилось видео загадочного явления в небе над Донбассом

22:11, 26 декабря 2017
Общество
1838 0

Подозрительное облако было замечено в небе над Луганском, возле Станицы Луганской, российским Волгоградом и Миллерово.

Загадочное явление в небе над Донбассом вызвало переполох в соцсетях. При этом необычное свечение видели и на территории РФ.

Пользователи соцсетей предполагают, что разводы на небе могут быть связаны с пуском межконтинентальной баллистической ракеты с российского полигона в Астраханской области. 

Ранее 26 декабря жители Донбасса заметили в небе неподалеку от Станицы Луганской необычное свечение.

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсонской области сняли на видео довольно редкий метеорологический феномен над Азовским морем - "утреннюю глорию".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #свечение в небе над Донбассом#необычные облака в небе#подозрительные облака