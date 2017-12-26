Джессика Альба, Кейт Хадсон и Сильвестр Сталлоне: как знаменитости отпраздновали Рождество (фото)

Одни звезды на Рождество традиционно собираются за семейным рождественским ужином, другие - отдают предпочтение пляжу у океана.

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За домашними посиделками в эту ночь были замечены многие известные персоны. Так, актриса Джессика Альба, ее муж Кэш Уоррен и две их дочки показали семейный кадр. Они запечатлены на фоне камина, все одеты в красные рождественские костюмы.

Через несколько недель Джессика в третий раз станет мамой.

Накануне Рождества знаменитости писали подписчикам в соцсетях добрые пожелания, вспоминали уходящий год, выставляли праздничные фотографии.