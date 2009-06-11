Польша передала СБУ ценные документы по истории УПА

Институт национальной памяти Польши передал Отраслевому архиву СБУ десятки ценных документов, общий объем которых почти 2 тыс. листов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, это уникальная коллекция документов по истории Украинской повстанческой армии, в первую очередь отделов, действовавших в 1944-1947 годах на территории т.н. Закерзонья (нынешняя территория юго-восточной Польши).

Среди материалов документы из дел арестованных сотенных командиров УПА Владимира Щигельского - “Бурлаки”, Романа Гробельского - “Бродича”, Григория Мазура - “Калиновича”, а также документы польских воинских подразделений и сил безопасности, привлеченных к борьбе с украинским освободительным движением. Для воссоздании полной картины событий тех времен чрезвычайно интересны конфискованные у украинских повстанцев отчеты, письма, хроники отделов УПА, действовавших на этих территориях.

В СБУ отметили, что это уже не первый взаимный обмен электронным копиями архивных материалов между Службой безопасности Украины и Институтом национальной памяти Польши, который осуществляется в рамках сотрудничества двух организаций, направленный на уменьшение “белых пятен” в истории соседних народов и устранение негативных стереотипов и мифов о взаимоотношениях Украины и Польши.

Ознакомиться с электронными копиями переданных документов, как и с копиями материалов Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины, можно ежедневно с 14.00 до 17.00 в информационно-справочном зале СБУ (Киев, ул. Ирининская, 4) и в информационно-справочных залах, открытых при региональных управлениях СБУ.