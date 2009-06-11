Ющенко боится, что ляжет или Нафтогаз, или финансовая система
Совещание по финансовому состоянию НАК
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости скорейшего финансового оздоровления НАК «Нафтогаз Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе совещания относительно финансового состояния «Нафтогаза», которое проводит в компании.
«Я считаю критическим финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины». В ближайшие десять дней необходимо сформировать совместный план спасения компании», – сказал он.
При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что к разработке такого плана должны подключиться все заинтересованные министерства и ведомства, в том числе Национальный банк, Государственная налоговая администрация, прокуратура и другие органы Украины. По словам Президента, они должны консолидироваться и решить вопрос, как спасти компанию.
«Критические платежи, которые осуществляются, долго продолжаться не могут. Они либо породят пирамиду, когда "ляжет" «Нафтогаз», либо приведут к краху финансовой системы», – сказал Президент.
Также он отметил, что с начала года НАК «Нафтогаз Украины» реализовала газа на сумму 23 млрд. грн., за который произведен расчет только на 17,3 млрд. грн.
По данным В.ЮЩЕНКО, с начала года объем импортного газа превысил 4 млрд. кубометров и компания для его оплаты использовала кредиты "Ощадбанка" на сумму 140 млн. долл. и 485 млн. долл., а также получила аванс за транзит газа на год вперед в размере 450 млн. долл.
Как сообщал УНИАН, Президент неоднократно заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства.
9 июня т.г. он заявил, что правительство должно провести реформирование энергетического рынка и оздоровить финансовое состояние НАК в ближайшие 30-50 дней.