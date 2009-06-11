Взрыв в центре Киева: 5 раненых
08:59, 11 июня 2009Общество
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Инцидент произошел возле станции метро
Взрыв в центре Киева. Инцидент произошел возле станции метро Лукъяновская. Об этом "5 каналу" сообщили в киевском управлении МЧС. В киоске по реализации табачных изделий и билетов взорвался газовый баллон.
Пострадали двое работников точки продажи и трое прохожих. У большинства пострадавших - осколочные раны. Один из продавцов - в состоянии средней тяжести.
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