Взрыв в центре Киева: 5 раненых

08:59, 11 июня 2009
Общество
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Инцидент произошел возле станции метро

Взрыв в центре Киева. Инцидент произошел возле станции метро Лукъяновская. Об этом "5 каналу" сообщили в киевском управлении МЧС. В киоске по реализации табачных изделий и билетов взорвался газовый баллон. 

Пострадали двое работников точки продажи и трое прохожих. У большинства пострадавших - осколочные раны. Один из продавцов - в состоянии средней тяжести.

 

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