МВФ впервые размещает многомиллиардную эмиссию облигаций

Бразилия выделит 10 млрд долл. на покупку облигаций Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил министр финансов латиноамериканской страны Гвидо Мантега, передает Reuters.

Речь идет об облигациях, которые МВФ собирается выпустить для пополнения своего фонда помощи странам, пострадавшим от кризиса. Эмиссия облигаций - один из способов увеличения резервов МВФ втрое (с нынешних 250 млрд долл. до 750 млрд долл.), о котором лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) договорились 2 апреля 2009 г. на саммите в Лондоне. Кроме того, фонд планирует увеличение взносов от членов МВФ, а также двусторонние долговые обязательства (когда члены МВФ одалживают фонду средства, которые тот, в свою очередь, переодалживает нуждающимся странам).

Первой страной, объявившей о своем решении приобрести облигации МВФ стала Россия. 26 мая с.г. появилась информация о том, что Россия вложит в облигации МВФ 10 млрд долл. из золотовалютных резервов. При этом министр финансов РФ Алексей Кудрин подчеркнул, что "надежность, ликвидность и возможность возвращения этих средств соответствуют самым надежным ликвидным бумагам, которые есть сегодня на рынках".

Идея выпускать собственные облигации появилась у МВФ гораздо раньше - еще в 1980-е годы. Однако до сих пор ни одного выпуска ценных бумаг от МВФ так и не было эмитировано, несмотря на разработанные в те же годы механизмы и процедуры. Предполагается, что облигации МВФ смогут покупать государства-члены, а держать эти ценные бумаги имеют право центральные банки или другие госорганы, но никак не частные лица.

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