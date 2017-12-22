Смотри украинское: на развитие кинематографа в 2018 году предусмотрено 1 миллиард гривен

На развитие украинского кинематографа в 2018 году предусмотрен 1 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры Евгений Нищук сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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По словам министра, происходит возрождение национального кинопроизводства, “количество фильмов при государственной поддержке, принятые в 2017 году, - 33, два из них - анимационные”.

“Количество подписанных контрактов и договоров на производство фильмов при государственной поддержке на следующий год - 32. Буквально каждый день подписывается по 5-6 контрактов на новые фильмы”, - подчеркнул Нищук.

Как отметил министр культуры, “в массовом прокате ожидается более 30 фильмов”.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря народные депутаты вместе со спикером Андреем Парубием в помещении Верховной Рады смотрели фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги".