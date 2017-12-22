Смотри украинское: на развитие кинематографа в 2018 году предусмотрено 1 миллиард гривен
Как отметил министр культуры Евгений Нищук, на следующий год подписаны уже 32 контракта на производство фильмов при государственной поддержке.
На развитие украинского кинематографа в 2018 году предусмотрен 1 млрд грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры Евгений Нищук сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Читайте также"Звездные войны" не вытеснили "Киборгов": за два уикэнда украинский фильм собрал почти 16 миллионов гривень
По словам министра, происходит возрождение национального кинопроизводства, “количество фильмов при государственной поддержке, принятые в 2017 году, - 33, два из них - анимационные”.
“Количество подписанных контрактов и договоров на производство фильмов при государственной поддержке на следующий год - 32. Буквально каждый день подписывается по 5-6 контрактов на новые фильмы”, - подчеркнул Нищук.
Как отметил министр культуры, “в массовом прокате ожидается более 30 фильмов”.
Как сообщал УНИАН, 21 декабря народные депутаты вместе со спикером Андреем Парубием в помещении Верховной Рады смотрели фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги".