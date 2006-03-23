Семенюк обвиняет некоторых министров в коррупции

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК обвинила некоторых представителей Кабинета Министров Украины в попытках приватизации государственных объектов в обход центрального аппарата Фонда госимущества. Как передает корреспондент УНИАН, глава Фонда сегодня на пресс-конференции заявила, что министр Кабинета Министров Украины Богдан БУЦА 15 марта 2006 года напрямую, без уведомления центрального аппарата Фонда госимущества, обратился к региональному отделению ФГИУ в Полтавской области с просьбой включить в перечень объектов, которые будут приватизироваться в 2006 году, объект незавершенного строительства - санаторий «Удай».

По мнению В.СЕМЕНЮК, именно попытки Кабинета Министров в обход центрального аппарата Фонда госимущества провести приватизацию гособъектов, а также невыполнение Фондом поручений правительства по приватизации «Укртелекома» и НЗФ послужили причинами для проведения Кабмином проверки деятельности Фонда, а также привели к уменьшению его финансирования.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, В.СЕМЕНЮК сообщила, что Кабинет Министров Украины начал проверку деятельности Фонда государственного имущества Украины в связи с невыполнением им поручений правительства относительно приватизации государственных пакетов ОАО «Укртелеком» и ОАО «Никопольский завод ферросплавов». По ее словам, «невыполнение данных поручений не нравится некоторым работникам Кабмина». «На сегодня, в соответствии с письмом, которое поступило от министра Кабинета Министров Украины Богдана БУЦЫ, создана рабочая группа, которая проводит повальную проверку работы Фонда госимущества», - сообщила В.СЕМЕНЮК. «Фактически, сегодня идет вызов на допрос работников Фонда, относительно их деятельности, откровенно блокируется работа Фонда по претензионной работе, инвентаризации имущества, претензионной работе по выполнению инвестобязательств», - заявила председатель Фонда.

При этом В.СЕМЕНЮК отметила, что на сегодня приватизация «Укртелекома» и НЗФ запрещена действующим законодательством.