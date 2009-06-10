Тимошенко: год пройдет без газовых стрессов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что 2009 год пройдет без газовых стрессов, и необходимые объемы газа будут закачаны в подземные хранилища и будут оплачены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на пресс-конференции в Киеве.

«Я взяла в свои руки всю политику по природному газу в Украине. Мы вытащили всю систему поставок газа из глубокой ямы коррупции, вытянули из банкротства, из колоссального хаоса и грабежей… Будет закачан газ, за закачанный газ будет заплачено и Украина первый год проживет без каких-либо газовых стрессов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.