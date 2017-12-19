Убийства на Майдане: суд согласился допросить двух грузин из фейкового фильма, в котором они указывают на Саакашвили и Пашинского

Святошинский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство о допросе в уголовном производстве по обвинению пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут» в качестве свидетелей защиты двух граждан Грузии Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили. Ходатайство подали адвокаты пятерых экс-беркутовцев в деле об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что через Министерство юстиции в официальные органы Армении, где временно проживают упомянутые граждане Грузии, должен быть направлен международный правовой запрос об организации такого допроса. По мнению защиты, указанные граждане Грузии могут предоставить показания о том, что по митингующим и правоохранителям велся огонь из зданий Национальной музыкальной академии и гостиницы «Украина».

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Против допроса этих граждан выступила адвокат потерпевших Евгения Закревская. Она считает, что адвокаты экс-беркутовцев пытаются создать искусственные доказательства невиновности своих подзащитных. Адвокат выразила сомнение в том, что эти двое граждан Грузии вообще находились в Украине во время событий Революции достоинства.

По словам Закревской, в итальянском документальном фильме, в котором Нергадзе и Ревазишвили фигурируют как очевидцы событий, они называют Михеила Саакашвили президентом Грузии в 2013 году в то время, когда он уже не был действующим президентом. Также они путают даты и события периода Революции достоинства и показывают документы с грамматическими ошибками, добавила адвокат.

Речь идет о 20-минутном документальном фильме итальянского журналиста Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины", опубликованном в интернете в ноябре 2017 года. В фильме несколько граждан Грузии утверждают, что они были снайперами, которые расстреливали солдат "Беркута" и майдановцев. Эти люди утверждают, что "входили в команду Саакашвили", и прибыли в Киев в январе 2014 года. По словам этих людей, их "курировал Сергей Пашинский". Аналитики утверждают, что фильм и информация в нем - фейк и прокремлевская пропаганда.

Сегодня суд также рассматривает ходатайство обвинения об очередном продлении экс-"беркутовцам" меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще троих экс-беркутовцев Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытия оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.