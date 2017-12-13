Ролики с ютуб и фильм итальянского журналиста: адвокаты предоставили новые "доказательства" невиновности Януковича

Защита Януковича сегодня продолжает предоставлять доказательства невиновности бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, среди доказательств - фильм итальянского журналиста, в котором утверждается, что 20 февраля 2014 года снайперским оружием неизвестные стреляли по майдановцам и правоохранителей.

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Кроме того, адвокат Виталий Сердюк в суде зачитал фрагменты исследования профессора из Канады Ивана Качановского, в котором утверждается,что во время Майдана имел место государственный переворот.

Также в исследовании Качановського утверждается, что беркутовцы на самом деле стреляли по снайперам, которые в свою очередь вели огонь по стражам порядка.

Следует также отметить, что адвокаты Януковича, как и вчера адвокаты экс-беркутовцев увидели «грузинский след» в своем деле. Они, ссылаясь на слова нардепа Вадима Рабиновича, говорят о том, что во время Революции Достоинства на Майдане действовала команда грузинских снайперов.

Также в суде были показаны фрагменты интервью самого Януковича, которое он дал сразу после бегства из Украины в Ростове-на-Дону, а также непосредственно перед бегством в Харькове.

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Прокуроры в очередной раз заявили, что предоставленные Сердюком материалы, которые он просит признать за доказательства, таковыми не являются, поскольку никак не опровергают обвинение в государственной измене Януковича.

Кроме того, в суде был пересмотрен видеоролик из сети интернет, где лица, которые назвались местными жителями остановили автобусы с жителями Крыма в феврале 2014 года и угрожали им.

Однако, представители обвинения отметили, что это видео нельзя считать допустимым и законным, поскольку неизвестен источник происхождения этого видео.