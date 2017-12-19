Появилось расписание выступлений во время открытия главной елки в Киеве

14:24, 19 декабря 2017
Общество
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Праздничные мероприятия стартутют сегодня на Софиевской площади в 18.00.

Folk Ukraine

Организаторы праздничных мероприятий на Софиевской площади опубликовали график выступлений артистов во время торжественного зажжения огней на главной новогодней елке Украины. Начало мероприятий запланировано на 18.00, сообщается на странице организаторов в Facebook.

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Первым в 18.20 выступит государственный эстрадно-симфонический оркестр Украины Dside Band. После этого в 19.00 состоится зажжение праздничных огней на елке. После этого на Софиевской площади выступят Анастасия Багинская, Анна-Мария, D.Side Dance studio, а также Illaria.

Выступление хедлайнера этого вечера певца Дмитрия Шурова (Pianoboy) начнется в 21.00.

Folk Ukraine

В КГГА предпреждают киевлян о том, что меры безопасности предусматривают прохождение гостей мероприятия через металлоискатели.

Как сообщал УНИАН, обустройство рождественского городка в Киеве практически завершено. Организаторы показали свежие фото заснеженных локаций.

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Теги: #открытие новогодней елки#новогодний концерт в Киеве