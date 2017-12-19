Появилось расписание выступлений во время открытия главной елки в Киеве

Организаторы праздничных мероприятий на Софиевской площади опубликовали график выступлений артистов во время торжественного зажжения огней на главной новогодней елке Украины. Начало мероприятий запланировано на 18.00, сообщается на странице организаторов в Facebook.

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Первым в 18.20 выступит государственный эстрадно-симфонический оркестр Украины Dside Band. После этого в 19.00 состоится зажжение праздничных огней на елке. После этого на Софиевской площади выступят Анастасия Багинская, Анна-Мария, D.Side Dance studio, а также Illaria.

Выступление хедлайнера этого вечера певца Дмитрия Шурова (Pianoboy) начнется в 21.00.

В КГГА предпреждают киевлян о том, что меры безопасности предусматривают прохождение гостей мероприятия через металлоискатели.

Как сообщал УНИАН, обустройство рождественского городка в Киеве практически завершено. Организаторы показали свежие фото заснеженных локаций.