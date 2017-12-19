В гипермаркете Днепра отреагировали на скандал из-за российской символики (фото)

Продолжение: В METRO объяснили, как тетрадь с российской символикой попала на прилавок

В гипермаркете Metro города Днепр провели проверку касательно школьных тетрадок с российской символикой, которые нашли у них на полке.

Об этом рассказал заместитель директора торгового центра Андрей Мухин, передает "Обозреватель".

"Мы разобрались, провели проверку. Этот товар мы не закупали. Последняя поставка таких тетрадок осуществлялась в апреле 2014 года. Сейчас такой товар мы не получаем", — сказал Мухин.

По словам замдиректора, в ТЦ не представляют, как этот товар попал к ним на полки.

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"Мы не будем говорить, что тетрадку кто-то подложил, потому что для этого у нас нет оснований, но фактически мы не торгуем этим товаром. Но конечно же, мы усилим контроль и будем следить за всем этим", — добавил Мухин.

Производителем тетрадей с российской символикой значится торговый дом "Маринель". Связаться с кем-то из компании не удалось, поскольку все имеющиеся номера больше не обслуживаются.

Однако ранее СМИ сообщали, что "Маринель" был связан с беглым экс-нардепом Олегом Царевым и имела задолженность в 50 миллионов гривен перед российским "ВТБ Банком".

Ранее вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что из магазинов и рынков будут изымать нелегально завезенные российские книги.