В METRO объяснили, как тетрадь с российской символикой попала на прилавок

Тетрадь с российской символикой на полки ТЦ METRO, которая вызвала возмущение пользователей в Facebook, находилась в ассортименте магазина до 2013 года и ошибочно попала в торговый зал.

Об этом говорится в письме «МЕТРО Кэш энд Керри Украина», переданном УНИАН.

«Сообщаем, что в результате внутренней проверки ситуации, описанной Игорем Сиренковим 17.12.2017 на его странице в сети Facebook, было установлено, что данный артикул, а именно – набор тетрадей с символикой разных стран мира на обложке, находился в ассортименте ТЦ METRO до 2013 года. Остаток данного артикула в количестве 1 шт. находился среди прочего товара на складе ТЦ METRO в г. Днепр, откуда ошибочно попал в торговый зал», - заявили в компании.

В METRO отмечают, что сейчас во всех торговых центрах сети в Украине осуществляются проверки ассортимента и остатков товаров на складах с целью выявления и утилизации подобных товаров.

«Со своей стороны компания проводит внутреннее расследование относительно деталей данной ситуации, по результатам которого лица, причастные к этому случаю, понесут дисциплинарную ответственность. От имени компании «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» приносим официальные извинения за моральный ущерб, нанесенный в результате этого инцидента», - говорится в письме.