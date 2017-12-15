В Украине из магазинов и рынков будут изымать нелегально ввезенные российские книги - Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко подчеркивает, что из магазинов и рынков изымать нелегально завезенные российские книги.

Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в микроблоге Twitter и видеохостинге Youtube.

Кириленко проинформировал о результатах действия закона о введении разрешительной системы на все российские книги, поступающие в Украину.

«На днях Министерство юстиции завизировало приказ Госкомтелерадио, который вводит в действие еще одну норму этого закона. Она заключается в том, что когда на книжных рынках или книжных магазинах какая-то литература происхождением из страны-агрессора распространяется нелегально (то есть без официально полученного разрешения), то такая литература по закону будет изыматься, а распространитель такой литературы будет попадать под штрафные санкции и штраф этот 10 минимальных заработных плат - 32 тысячи гривен, а при повторных таких случаях тот же субъект предпринимательской деятельности получит штраф уже в 50 минимальных заработных плат (на сегодняшний день 160 тысяч гривен)», - подчеркнул Кириленко.

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По его словам, «продолжать распространять контрафактную, контрабандную, нелегальную книжную продукцию из России станет не только не морально, но также не выгодно в экономическом плане».

Также вице-премьер добавил, что в 2016 году официально в Украину было ввезено более 50 тысяч наименований российских книг, а в 2017 году, после введения разрешительной системы, количество наименований до конца года не будет превышать 8 тысяч.

В денежном эквиваленте, по его словам, до начала агрессии России в Украине стоимость всей легальной российской книжной продукции составляла более 30 миллионов долларов, которая поступала на украинский рынок. «В этом году, после введения разрешительной системы, составляет не более полутора миллиона долларов США. Такая стоимость российской книги, которая будет легально распространена в Украине. Все это потому, что, учитывая огромное количество пропагандистского хлама, который из России шел сюда, который имел целью разжигание межнациональной розни, который унижал Украину, нашу государственность и наш народ, этот весь поток надо было остановить и одновременно защитить украинский книжный рынок», - сказал вице-премьер.

«После введения разрешительной системы от 22 мая этого года 7 тыс. 700 названий российских книг получили разрешение на официальное распространение в Украине, 177 отказов по формальным признакам - неправильно документы заполнены, не полностью... Только 20 разрешений не получено по причинам содержания, когда в книгах антиукраинская агитация, пропаганда, унижение достоинства украинского народа, разжигание межнациональной розни, признание аннексии Крыма и т.д. А вообще ситуация, когда только порядка 8 тысяч книг подано на получение официального разрешения в Украине, свидетельствует о том, что импортеры стали относиться к этому процессу ответственно», - подчеркнул Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2017 вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания».

В соответствии с законом, не может быть ввезена на таможенную территорию Украины издательская продукция, которая по своему содержанию направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти.

Вместе с тем не может ввозиться продукция, которая пропагандирует войну, совершение террористических актов; пропагандирует коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику; разжигает межэтническую, расовую, религиозную вражду; посягает на права и свободы человека.

Не подлежит ввозу на территорию Украины продукция, пропагандирующая государство-агрессора, в частности его органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер государства-агрессора, публично поддерживают оккупацию территории Украины; использует шаржирование государственных символов Украины (Государственного герба, Государственного флага, Государственного гимна) в любом виде.