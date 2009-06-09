Ющенко предлагает Вакарчуку работу над ошибками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым всесторонне проанализировать опыт проведения нынешнего внешнего независимого оценивания знаний, выявить все технологические недостатки и принять меры для дальнейшего его совершенствования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом шла речь во время его встречи с министром образования и науки Иваном ВАКАРЧУКОМ.

В.ЮЩЕНКО заслушал доклад министра о завершении 2008-2009 учебного года, актуальных проблемах подготовки нового 2009-2010 учебного года, а также достижениях нынешних выпускников учебных заведений.

Глава государства отметил, что нынешнее тестирование прошло на более высоком уровне, чем в прошлом году, о чем свидетельствуют выводы отечественных и международных экспертов, представителей общественных организаций и наблюдателей.

Всего тестирование в этом году прошли почти 434,3 тыс. чел. или 94% от зарегистрированных.

Отдельными вопросами встречи стали завершение учебного года, а также проведение вступительной кампании в высшие учебные заведения.

В.ЮЩЕНКО отметил важность обеспечения прав при поступлении в учебные заведения детей уязвимых общественных категорий - из многодетных семей, сирот, детей с ограниченными возможностями.

Президент также отметил необходимость безотлагательно начать подготовку к следующему учебному году. По его мнению, в особом внимании нуждаются вопросы укрепления учебной базы учебных заведений и проведения ремонтных работ, завершения компьютеризации, комплектования научно-педагогическими кадрами, издания учебников, в том числе для школ национальных меньшинств и т.п.

Речь шла также о стратегии развития образования и воспитания молодежи в учебных заведениях Украины, соответствие образовательно-воспитательных процессов уровню европейских и мировых стандартов.

Участие во встрече приняли глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ, директор Научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Украины Петр КОНОНЕНКО.