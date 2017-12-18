Грандиозный финал "Голос. Дети" 4 сезон: подопечная Монатика рассказала о своей победе (видео)

Вчера состоялся финал проекта "Голос.Діти-4", победу в котором одержала 10-летняя Данелия Тулешова из Казахстана.

Перед финалом она почти месяц жила в Киеве и ежедневно брала уроки украинского. Данелия поразила жюри еще на слепом прослушивании и ее сразу назвали сенсацией.

Читайте также"Танцы со звездами": как Могилевская праздновала победу (фото)

Девочка поделилась впечатлениями от победы, а также рассказала, как ей работалось вместе со звездным наставником Монатиком. По словам юной вокалистки, она до сих пор не осознала, что стала победительницей "Голосу.Діти".

"На самом деле я до сих пор не осознаю этого. Я буквально час назад приехала из того места. Наверное, через дня два я буду осознавать, когда приеду в школу", - сказала Данелия.

Девочка призналась, что считает, победить на проекте ей помог не только уникальный голос, но и поддержка близких людей.

Кроме того девочка поделилась, что для нее было самым трудным во время проекта. Так, рассказала Данелия, ей было непросто сработаться с партнерами по команде, когда они готовились к совместному выступлению.

Девочка очень эмоционально спела песню «Не твоя війна» своей любимой группы «Океан Ельзи», чем растрогала не только зрителей проекта, но и собственного тренера Дмитрия Монатика. Также в финале она исполнила песню Spectrum группы Florence + The Machine.