В Киеве подорожала аренда квартир

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 1 по 7 июня т.г. выросла на 0,26%, или 1 долл., – до 433 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 4 долл. – до 414 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 601 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 742 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 326 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл., до 610 долл., 3-комнатных – стабилизировалась на 719 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 266 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 345 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл., до 525 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 281 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл., до 379 долл., 3-комнатных – выросла на 3 долл., до 522 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 253 долл., 2-комнатных – снизилась на 2 долл., до 346 долл., 3-комнатных – возросла на 4 долл., до 452 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 269 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 399 долл., 3-комнатных – на 3 долл., до 464 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир возросла на 2 долл. – до 293 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 391 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл., до 460 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 283 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 378 долл., 3-комнатных – на 1 долл., до 468 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 258 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 361 долл., 3-комнатных – снизилась на 7 долл., до 446 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир возросла на 3 долл. – до 270 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 361 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл., до 472 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, Печерском – 13%, Дарницком – 12%, Оболонском – 9%, Днепровском – 9%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 8%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 1,3% (6 долл.) – до 432 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79%, или 368 долл., – до 607 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.