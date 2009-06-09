В Киеве напали на бывшего зятя Ющенко - СМИ

В Киеве грабители напали на предпринимателя Михаила ГОНЧАРА, сообщает "Сегодня" со ссылкой на МВД Украины. Нападение произошло 7 июня, однако обнародована эта информация была только два дня спустя.

По информации издания, М.ГОНЧАР был гражданским мужем Виталины ЮЩЕНКО (дочери Президента Украины), он приходится отцом внучке Президента Ярине. Виктор ЮЩЕНКО, как отмечает газета, отрекся от родства с М.ГОНЧАРОМ, заявив, что его (ЮЩЕНКО) семья "не имеет отношения к этому человеку".

По информации издания, М.ГОНЧАР возвращался домой в три часа ночи, охранника с ним не было (тот отпросился по личным делам). В подъезде бизнесмен обратил внимание на лифт, поднимавшийся до шестого этажа, где расположена его квартира, насторожился (соседи по этажу, как ему было известно, отсутствовали) и сам поднялся только до пятого этажа. Оттуда он увидел, что у его двери стоят три человека в масках.

М.ГОНЧАР попытался убежать, однако грабители догнали его, оглушили и вывезли в какую-то лесопосадку. Преступники забрали ключи от квартиры и сейфа, а затем, бросив предпринимателя, снова отправились к нему домой.

По словам отца потерпевшего, которому сын по телефону рассказал о происшествии, грабители забрали из квартиры более 1,2 миллиона гривень (более 150 тысяч долларов), а также несколько десятков импортных часов (их стоимость пока неизвестна).

В правоохранительных органах столицы сообщили, что по факту ограбления, вероятно, будет возбуждено дело по статье "Грабеж". По одной из версий, которые рассматривает следствие, к ограблению может быть причастен охранник М.ГОНЧАРА (предполагается, что он мог выступить наводчиком).