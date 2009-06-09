В милиции констатируют: население сегодня имеет оружие
В этом году - урожай меньше
В Полтавской области с начала этого года изъято 263 единицы оружия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил в понедельник начальник Главного управления МВД Украины в Полтавской области Михаил ЦЫМБАЛЮК.
По его словам, все изъятое оружие полностью пригодно к применению.
«В этом году мы изымаем немного меньше оружия, чем за такой же период 2008 года, однако знаем, что работа ведется не на все сто процентов», - сказал он, добавив, что «будем еще усиливать этот участок работы».
По его словам, «население сегодня имеет оружие. В рамках недавно проведенного месячника сдачи оружия мы изъяли много стволов». При этом М.ЦЫМБАЛЮК отметил, что граждане, которые сдавали оружие добровольно, не будут привлекаться к уголовной ответственности.
Он также отметил, что за январь-май на территории Полтавской области зарегистрировано 5036 преступлений, что на 16% меньше, чем за соответствующий период 2008 года.