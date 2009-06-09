В Газпроме вздохнули с облегчением

В "Газпроме" надеются, что практика своевременных платежей Украины за поставки газа будет продолжена. "Можно вздохнуть с облегчением, что очередной платеж был сделан в полном объеме.

Мы надеемся, что эта практика будет продолжена и контракты будут работать", - заявил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев.