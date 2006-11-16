На Закарпатье произошло землетрясение силой 3,5 балла

В среду в 20.09 сейсмостанциями Украины в районе г. Береговое Закарпатской области зарегистрированы подземные толчки с интенсивностью до 3,5 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, незначительные колебания земной коры ощущались. Жертв и разрушений на территории области нет.