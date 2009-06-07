Четыре национальных парка Украины избавились от 10 тонн мусора

В Украине по случаю Всемирного дня охраны окружающей природной среды около 400 участников присоединились к акции “Чистая страна”, целью которой было убрать самые популярные места массового отдыха на территории четырех национальных парков.

Как сообщили УНИАН в Информационном отделе Программы развития ООН в Украине, во время акции из парков было вывезено около 10 тонн мусора.

Акцию “Чистая страна” организовали Телевизионная Служба Новостей “1+1”, активисты общественной организации “Зеленое досье” при поддержке Представительства Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

Цель экологической акции “Чистая страна” - привлечь внимания общества к глобальной проблеме засорения окружающей природной среды. Акция состоялась в поддержку национальной кампании “Иди на зеленое”, инициированной Представительством ООН в Украине и сетью Глобального договора ООН.

Самому младшему участнику акции были 4 года, а самому старшему - 65 лет. Активисты, представители местной власти и обществ, сотрудники ООН, журналисты, студенты, школьники убрали самые массовые места отдыха у озера Дедоровка в национальном парке “Голосеевский” в Киеве, национальный парк “Гуцульщина” в Косове Ивано-Франковской области, национальный парк “Святые горы” в Святогорске Донецкой области и Шацкий национальный парк в поселке Шацк на Волыни.