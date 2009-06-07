Кабмин забрал у Киева здания всех национальных театров

Кабинет министров Украины распоряжением № 595-р от 3 июня 2009 года по предложению Министерства культуры и Киевского городского совета передал здания, в которых в Киеве размещены национальные заведения культуры, в государственную собственность.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, в сферу управления Министерства культуры и туризма переданы здания Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко, Национального академического драматичного театра имени Ивана Франко, Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, Национальной филармонии Украины, Национального академического духового оркестра Украины, а также Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет 19 марта принял решение о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн. для погашения долга перед “Киевэнерго”. Депутаты также утвердили перечень объектов права коммунальной собственности территориальной общины Киева под залог для обеспечения этого займа.

По информации Блока Кличко, в список объектов, которые депутаты согласились отдать в залог, вошли, в частности, и Театр оперы и балета имени Шевченко, Театр украинской драмы имени Франко, Национальный театр русской драмы имени Леси Украинки, Национальная филармония Украины, Национальный музей истории Украины.

Кабинет Министров Украины распоряжением №308-р от 25 марта 2009 года согласился с предложением КГГА об оформлении двухгодичного кредита для погашения задолженности перед АЭК “Киевэнерго”.