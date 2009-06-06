Милиция задержала одного из заказчиков убийства Алексея Гончарова
Вначале было три версии
Сотрудники столичной милиции задержали одного из заказчиков убийства защитника экосистемы заказника “Жуков остров” Алексея Гончарова.
Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
По данным стражей порядка, в начале следствия существовали три версии - убийство из-за долгов, бытовая ссора с рыбаками, неоднократно пытавшихся пройти в Днепр через территорию, которую самовольно захватил покойный, построив на ней небольшой дом, а также убийство могло произойти из-за препятствование гидронамыву песка из русла Днепра вблизи острова.
Вместе с тем в ЦОС отметили, что А.Гончаров неоднократно имел конфликты с предпринимателями, которые незаконным путем добывали песок и которых он неоднократно обвинял в этом через средства массовой информации. По словам собеседника агентства, именно последняя версия нашла подтверждение в ходе расследования.
На сегодня установлены заказчики убийства А.Гончарова. Второй заказчик скрывается от милиции и в ближайшее время будет объявлен в розыск.
Как отметили в милиции, заказчики инсценировали, что причиной убийства А.Гончарова стал бытовой конфликт с рыбаками. Исполнители преступления еще не найдены.
В то же время начальник столичного главка Виталий ЯРЕМА подписал распоряжения, которым обязал соответствующие службы и подразделения прекратить работу земснарядов, которые незаконно работают на Днепре, добывая песок в пределах административных границ столицы.
Как сообщал УНИАН, 26 мая двое неизвестных убили 59-летнего жителя Голосеевского района Киева А.Гончарова. Эти же лица избили его жену.
Последние два года жизни А.Гончаров добивался прекращения незаконной добычи, намыва и продажи песка на “Жуковом острове” несколькими коммерческими фирмами. В канун гибели он водил на места незаконной добычи песка съемочную группу одного из центральных телеканалов.
Общественные активисты и экологи связывают убийство А.Гончарова исключительно с его общественной деятельностью.