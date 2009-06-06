Милиция задержала одного из заказчиков убийства Алексея Гончарова

Сотрудники столичной милиции задержали одного из заказчиков убийства защитника экосистемы заказника “Жуков остров” Алексея Гончарова.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

По данным стражей порядка, в начале следствия существовали три версии - убийство из-за долгов, бытовая ссора с рыбаками, неоднократно пытавшихся пройти в Днепр через территорию, которую самовольно захватил покойный, построив на ней небольшой дом, а также убийство могло произойти из-за препятствование гидронамыву песка из русла Днепра вблизи острова.

Вместе с тем в ЦОС отметили, что А.Гончаров неоднократно имел конфликты с предпринимателями, которые незаконным путем добывали песок и которых он неоднократно обвинял в этом через средства массовой информации. По словам собеседника агентства, именно последняя версия нашла подтверждение в ходе расследования.

На сегодня установлены заказчики убийства А.Гончарова. Второй заказчик скрывается от милиции и в ближайшее время будет объявлен в розыск.

Как отметили в милиции, заказчики инсценировали, что причиной убийства А.Гончарова стал бытовой конфликт с рыбаками. Исполнители преступления еще не найдены.

В то же время начальник столичного главка Виталий ЯРЕМА подписал распоряжения, которым обязал соответствующие службы и подразделения прекратить работу земснарядов, которые незаконно работают на Днепре, добывая песок в пределах административных границ столицы.

Как сообщал УНИАН, 26 мая двое неизвестных убили 59-летнего жителя Голосеевского района Киева А.Гончарова. Эти же лица избили его жену.

Последние два года жизни А.Гончаров добивался прекращения незаконной добычи, намыва и продажи песка на “Жуковом острове” несколькими коммерческими фирмами. В канун гибели он водил на места незаконной добычи песка съемочную группу одного из центральных телеканалов.

Общественные активисты и экологи связывают убийство А.Гончарова исключительно с его общественной деятельностью.