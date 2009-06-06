Взрывчатка в лифте была встроена в переговорное устройство

Сотрудники киевской милиции возбудили уголовное дело по факту убийства в жилом доме столицы местного бизнесмена.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также в киевской милиции проинформировали, что экспертами установлено, что в лифте, в котором находился погибший, сработало самодельное взрывное устройство, вмонтированное в переговорное аварийное средство связи. Мощность взрывчатки еще не определена, но ее силы было достаточно, чтобы убить человека осколками, которыми было начинено это устройство. Также не исключено, что взрывчатка сработала при помощи пульта дистанционного управления.

Как отметили в милиции, погибший был соучредителем одного из столичных ООО и соучредителем охранной фирмы.

Как сообщал УНИАН, взрыв, вследствие которого погиб мужчина 1964 года рождения, произошел 5 июня около 15.30 в лифте жилого дома по улице Богдана Хмельницкого, 57.

Взрыв произошел между вторым и третьим этажами. Была повреждена не только шахта лифта, но и перила на лестнице между этажами.