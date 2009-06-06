Экологи просят Ющенко найти убийцу Алексея Гончарова

Партия зеленых Украины просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО взять под личный контроль расследования убийства эколога Алексея Гончарова.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель секретариата ПЗУ Сергей ЛУГОВИК, соответствующее обращение от имени председателя ПЗУ Владимира КОСТЕРИНА главе государству как гаранту Конституции было передано сегодня.

В письме отмечается, что в течение длительного времени А.Гончаров оказывал сопротивление коммерческим фирмам, которые незаконно добывают песок для продажи в столичной заповедной зоне Жуков остров.

“Выступая против тех, кто уничтожает окружающую среду, А.Гончаров вместе с женой были избиты двумя преступниками. Защищая интересы каждого гражданина, А.Гончаров был убит за свою экологически сознательную общественную позицию”, - отмечается в обращении к Президенту Украины.

В ПЗУ отмечают, что граждане, которые посвящают свою жизнь улучшению экологической ситуации, нуждаются в поддержке и соответствующем правовом статусе. Представители партии отмечают, что, отстаивая право на безопасную для человека окружающую среду, экологи беспокоятся о нынешних и грядущих поколениях.

Также экологи просят В.ЮЩЕНКО отметить посмертно на государственном уровне природоохранную деятельность А.Гончарова и утвердить 26 мая как День памяти природоохранителей.

ПЗУ обращается к Президенту с просьбой поддержать семью убитого эколога, оказав материальную помощь.

Кроме того, представители “зеленых” просят принять меры для прекращения незаконной деятельности коммерческих организаций на Жуковом острове.

С.ЛУГОВИК на пресс-конференции также отметил, что целью ее проведения является в очередной раз обратить внимание общества и руководителей государства на жестокое убийство общественного защитника-эколога.

“Мы не хотим, чтобы дело Александра Гончарова легло где-то там в архивы следствия и забыли о нем. Мы регулярно будем проводить пресс-конференции и информировать о том, как развиваются события”, - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции журналист Алексей КУТЕПОВ, который вместе с А.Гончаровым собирал материалы о незаконной добыче песка на Жуковом острове, сообщил, что буквально вчера его привлекли в качестве свидетеля по этому уголовному делу.

Он высказал мнение, что именно благодаря повышенному вниманию со стороны прессы и общественности к этой трагедии расследования активизировалось и уже рассматривается не одна, а уже три версии убийства.

В свою очередь, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО обратил внимание на то, что следствие до сих пор работает не совсем с теми вопросами, которые должны установить непосредственно исполнителей убийства и заказчиков. По его словам, сейчас следственные органы устанавливают, был ли А.Гончаров членом какой-то общественной организации и вообще экологом, и не понятно, каким образом это должно повлиять на расследование убийства.

Вместе с тем, В.БОРЕЙКО проинформировал, что А.Гончаров с ним работал уже достаточно длительное время и последние три года был членом его организации. В подтверждение этого он сказал, что может предоставить следователям все необходимы материалы.

В.БОРЕЙКО также сообщил, что сегодня в Верховной Раде также обсуждали вопрос об убийстве А.Гончарова.

“Народный депутат Александр ГОЛУБ сделал сегодня несколько официальных запросов к ЛУЦЕНКО, в прокуратуру, в комиссию ВР по преступности, чтобы это дело как резонансное взяли на контроль. И возможно поэтому милиция сейчас так активизировалась, поскольку сверху ее вынуждают этим делом заниматься”, - уверен В.БОРЕЙКО.

Как сообщал УНИАН, 26 мая двое неизвестных убили 59-летнего жителя Голосеевского района Киева А.Гончарова. Эти же лица избили его жену.

Последние два года жизни А.Гончаров добивался прекращения незаконной добычи, намыва и продажи песка на Жуковом острове несколькими коммерческими фирмами. Накануне гибели он водил на места незаконной добычи песка съемочную группу одного из центральных телеканалов.

Общественные активисты и экологи связывают убийство А.Гончарова исключительно с его общественной деятельностью.