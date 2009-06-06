Экологи просят Ющенко найти убийцу Алексея Гончарова
Кто роет песок на Жуковом острове?
Партия зеленых Украины просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО взять под личный контроль расследования убийства эколога Алексея Гончарова.
Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель секретариата ПЗУ Сергей ЛУГОВИК, соответствующее обращение от имени председателя ПЗУ Владимира КОСТЕРИНА главе государству как гаранту Конституции было передано сегодня.
В письме отмечается, что в течение длительного времени А.Гончаров оказывал сопротивление коммерческим фирмам, которые незаконно добывают песок для продажи в столичной заповедной зоне Жуков остров.
“Выступая против тех, кто уничтожает окружающую среду, А.Гончаров вместе с женой были избиты двумя преступниками. Защищая интересы каждого гражданина, А.Гончаров был убит за свою экологически сознательную общественную позицию”, - отмечается в обращении к Президенту Украины.
В ПЗУ отмечают, что граждане, которые посвящают свою жизнь улучшению экологической ситуации, нуждаются в поддержке и соответствующем правовом статусе. Представители партии отмечают, что, отстаивая право на безопасную для человека окружающую среду, экологи беспокоятся о нынешних и грядущих поколениях.
Также экологи просят В.ЮЩЕНКО отметить посмертно на государственном уровне природоохранную деятельность А.Гончарова и утвердить 26 мая как День памяти природоохранителей.
ПЗУ обращается к Президенту с просьбой поддержать семью убитого эколога, оказав материальную помощь.
Кроме того, представители “зеленых” просят принять меры для прекращения незаконной деятельности коммерческих организаций на Жуковом острове.
С.ЛУГОВИК на пресс-конференции также отметил, что целью ее проведения является в очередной раз обратить внимание общества и руководителей государства на жестокое убийство общественного защитника-эколога.
“Мы не хотим, чтобы дело Александра Гончарова легло где-то там в архивы следствия и забыли о нем. Мы регулярно будем проводить пресс-конференции и информировать о том, как развиваются события”, - сказал он.
Присутствующий на пресс-конференции журналист Алексей КУТЕПОВ, который вместе с А.Гончаровым собирал материалы о незаконной добыче песка на Жуковом острове, сообщил, что буквально вчера его привлекли в качестве свидетеля по этому уголовному делу.
Он высказал мнение, что именно благодаря повышенному вниманию со стороны прессы и общественности к этой трагедии расследования активизировалось и уже рассматривается не одна, а уже три версии убийства.
В свою очередь, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО обратил внимание на то, что следствие до сих пор работает не совсем с теми вопросами, которые должны установить непосредственно исполнителей убийства и заказчиков. По его словам, сейчас следственные органы устанавливают, был ли А.Гончаров членом какой-то общественной организации и вообще экологом, и не понятно, каким образом это должно повлиять на расследование убийства.
Вместе с тем, В.БОРЕЙКО проинформировал, что А.Гончаров с ним работал уже достаточно длительное время и последние три года был членом его организации. В подтверждение этого он сказал, что может предоставить следователям все необходимы материалы.
В.БОРЕЙКО также сообщил, что сегодня в Верховной Раде также обсуждали вопрос об убийстве А.Гончарова.
“Народный депутат Александр ГОЛУБ сделал сегодня несколько официальных запросов к ЛУЦЕНКО, в прокуратуру, в комиссию ВР по преступности, чтобы это дело как резонансное взяли на контроль. И возможно поэтому милиция сейчас так активизировалась, поскольку сверху ее вынуждают этим делом заниматься”, - уверен В.БОРЕЙКО.
Как сообщал УНИАН, 26 мая двое неизвестных убили 59-летнего жителя Голосеевского района Киева А.Гончарова. Эти же лица избили его жену.
Последние два года жизни А.Гончаров добивался прекращения незаконной добычи, намыва и продажи песка на Жуковом острове несколькими коммерческими фирмами. Накануне гибели он водил на места незаконной добычи песка съемочную группу одного из центральных телеканалов.
Общественные активисты и экологи связывают убийство А.Гончарова исключительно с его общественной деятельностью.