Сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украина не должна обращать внимание на обвинения со стороны России в неплатежеспособности.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Санкт-Петербурге, где принимает участие в Экономическом форуме.

«Что нам пенять на Россию? Если мы не платим деньги – это дискредитация, если мы просрочили какой-то срок – это дискредитация, а если мы платим деньги, то давайте не обращать внимание на это», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что Украина должна очень прагматично отнестись к газовому вопросу. По его мнению, для этого надо принять целый комплекс решений. В частности, отметил С.ТИГИПКО, необходимо поднять цену на газ до «реального» уровня для всех категорий потребителей, но предусмотреть из бюджета поддержку малообеспеченных граждан. Кроме этого, считает С.ТИГИПКО, необходимо перевести энергогенерирующие станции на уголь, «которого сейчас в избытке» в Украине.