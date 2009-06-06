Гражданство Украины получили 224 человека

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о принятии в гражданство Украины 224 человек, в том числе 8 несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в гражданство Украины приняты представители 36 национальностей.

Больше всего среди них русских (26%), армян (19%), молдован (6%), азербайджанцев (8%), грузин (4%). Четверть этих людей имеют высшее образование, 19% - среднее специальное, 52% - среднее.

Указанные граждане прибыли в Украину из 26 стран, в том числе из Армении, - 17%, Российской Федерации - 15%, Узбекистана - 11%, Молдовы и Азербайджана - по 10%, Грузии - 6%. Среди принятых в гражданство 10 человек - беженцы.

На протяжении текущего года, согласно решениям Президента, в гражданство Украины было принято 1790 человек. В целом за 5 месяцев по решениям главы государства и органов внутренних дел гражданство получили свыше 12 тысяч человек. Прекращено гражданство 2557 человек.

*** Законодательством Украины о гражданстве определено, что обретение гражданства Украины осуществляется иностранцами и лицами без гражданства на основании указов Президента и решений органов внутренних дел соответствующего уровня, руководителей дипломатических представительств или консульских учреждений Украины за рубежом. Прекращение гражданства Украины осуществляется исключительно на основании указов главы государства.