В Житомире состоялись торжества ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Как передает корреспондент УНИАН, они начались в 10 часов возложением цветов к мемориальной доске памяти первого министра Минчернобыля Украины Георгия Готовчица.

Затем мероприятия продолжились митингом у памятника работникам органов внутренних дел-жертвам Чернобыля.В нем приняли участие правоохранители, ликвидаторы, представители власти, руководители учреждений и ведомств, а также японские студенты, которые прибыли в Житомир, чтобы ознакомиться с городом и принять участие в сегодняшних торжествах.

Далее мероприятия продолжились у памятного знака «ЧЕРНАЯ БОЛЬ», где также состоялось возложение цветов.

После этого участники торжеств почтили ликвидаторов возле памятного знака «Пожарным, которые спасли мир» на улице Героев Пожарных.

Напомним, Житомирщина относится к областям, которые больше всего пострадали от аварии на ЧАЭС.