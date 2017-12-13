Возлюбленная нардепа-"радикала" на билбордах в Нью-Йорке: мать девушки поставила точку в подарочном скандале (фото, видео)

Нардеп Сергей Рыбалка не имеет отношения к размещению билборда с фотографиями возлюбленной Анастасии Байбородиной на Таймс-сквер. В этом заверила мать девушки Ольга Байбородина.

На днях Анастасия разместила в своем фотоблоге фотографии на фоне билборда с ее изображениями в центре Нью-Йорка. Среди изображений были и фото с нардепом Сергеем Рыбалкой. СМИ написали, что это он так поздравил любимую с днем рождения, передает ТСН.

На такие сообщения отреагировал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которому не одобрил подарок.

Также ответила сама Анастасия. На своей странице в Facebook она раскритиковала завистников. Заверила, что от Рыбалки получила другой подарок. Кроме того, назвала его не своим любимым или парнем, а мужем, поэтому вероятно, нардеп недавно женился, ведь в его декларации за прошлый год изменений в семейном положении нет.

"Мне, конечно, приятно такое внимание СМИ, но любые претензии к моему мужу - полный абсурд. Фотографии - это был подарок моей мамы мне на день рождения. А что касается Сергея - он подарил айфон. Все свои деньги заработал честно", - подчеркнула Анастасия.

Точку в подарочном скандале поставила мать девушки – Ольга, с которой журналисты пообщались по телефону. Билборд – это ее идея, а реализовать замысел помогло одно киевское туристическое агентство. За такое оригинальное поздравление женщина заплатила, по ее словам, около 47 тысяч гривень.

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"Это не Сергей Рыбалка, это я ей сделала подарок. Вообще не знаю, что это за статьи появились непонятные. У меня есть все документы от агентства, в котором я заказывала. Даже не понимаю, в чем тут "буча". Она уехала в Америку, и я очень хотела ее красиво поздравить. Она у меня одна дочка, почему я не могу позволить себе такой сюрприз сделать. Тем более, что она всегда празднует день рождения в семейном кругу, с друзьями, а здесь она была далеко, поэтому родилась такая идея. Это была спонтанная идея, ибо не было известно, она поедет. Я буквально за несколько дней это организовала", - заверила Ольга.

В общем Ольгу скандал вокруг подарка удивил, но не огорчил. Говорит, что к избраннику дочери относится очень хорошо. А оплатить подарок может и сама, ведь руководит собственной фирмой "Автоледи".

Сам нардеп заявил ТСН, что не хочет комментировать действия близких, а мама Анастасии - женщина обеспеченная и самодостаточная, и может себе позволить. Анастасию нардеп назвал своей женой и заверил, что праздновал с ней в Нью-Йорке не за бюджетный счет, поскольку также может себе позволить - немалые доходы зафиксированы в его декларации.