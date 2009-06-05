Погода на завтра

Завтра в Украине будет теплая дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 6 июня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях местами небольшой дождь, в Карпатах, на Закарпатье, Львовской области и на Волыни во второй половине дня и вечером дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, в южной части местами 14-16°; днем 24-29°, в западных и северных областях 18-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

В столице завтра переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском море 18-23°, в Днепре возле Киева 18°.