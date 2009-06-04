Как Украине «защититься» от Южного потока - мнения экспертов

Эксперты считают, что для минимизации последствий от реализации проекта «Южный поток» Украине необходимо четко зафиксировать минимальный объем газа, который будет транспортироваться по ее территории.

Об этом говорится в экспертном опросе о реальных перспективах и последствиях для Украины проекта «Южный поток», проведенном Институтом Горшенина и переданном агентству УНИАН.

Заместитель председателя Партии регионов, заместитель председателя Комитета Верховной Раде по ТЭК Юрий БОЙКО считает, что наличие «Южного потока» приведет к падению объемов транзита газа по территории Украины.

«Это правда. Потому что он является прямым конкурентом нашей газотранспортной системе. Часть денег, которую мы получаем за транзит газа, уйдет от нас, потому что газ будут транспортировать по «Южному потоку», - сказал Ю.БОЙКО и добавил, что это будет очень существенная сумма.

Он считает газопровод «Южный поток» вполне реализуемым проектом, притом в достаточно короткие сроки. «Проект такого масштаба реализуется, как правило, в течение 5-7 лет», - сказал экс-министр топлива и энергетики.

По мнению Ю.БОЙКО, для того, чтобы понести минимальные убытки, Украине необходимо четко зафиксировать минимальный объем газа, который будет транспортироваться по территории страны.

Директор Международного центра политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО (Москва) утверждает, что в увеличении количества газотранспортных маршрутов заинтересован Евросоюз.

«Никакого «Южного потока» не было бы без европейцев. Говорить, что это все «злокозненная Россия» – по меньшей мере наивно», - считает эксперт.

Также ударом по транзитному потенциалу Украины Е.МИНЧЕНКО считает реализацию проекта «Набукко»: «Это еще хуже чем «Северный» и «Южный поток». «Поэтому «радостное повизгивание», когда проект «Набукко» начинает продвигаться, от некоторых украинских деятелей мне абсолютно непонятно. Если кто не в курсе, если кто карты не видел, то хочу довести до сведения этих людей: «Набукко» – это газопровод в обход Украины» - сказал он.

При этом Е.МИНЧЕНКО считает, что для того, чтобы нивелировать свою зависимость от «непредсказуемого украинского транзита», Россия будет развивать производство сжиженого газа, мощности по его производству и транспортировке, что тоже является тревожным сигналом для Украины.

Несмотря на все вышесказанное, Украина, по мнению Е.МИНЧЕНКО, в ближайшее время вряд ли потеряет статус ведущей транзитной державы по транспортировке российского газа в Европу, однако объемы поставок неизбежно будут снижаться. «Они бы снижались и так, а неуклюжие действия украинских властей и непредсказуемое поведение, я думаю, просто ускорят этот процесс» - считает Е.МИНЧЕНКО.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что Россия лоббирует создание «Северного» и «Южного потоков», которые могут, минуя Украину, поставлять российские энергоносители в Европу ради того, чтобы обойти Украину и снизить привлекательность украинской ГТС.

Однако строительство подобного рода проектов, по мнению эксперта, сопряжено с большими трудностями. «Необходимо найти средства, причем немалые - миллиарды долларов, - которые необходимо вложить в строительство. Плюс ко всему, строительство «Южного потока» сопряжено со многими геополитическими трудностями. Если с «Северным потоком» там финансовая составляющая, то для создания «Южного потока» необходимо решить целый ряд вопросов в достаточно горячих точках», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Поэтому эксперт считает, что эти «мега-проекты» сейчас построены в основном на блефе. Впрочем, этот блеф, по его мнению, рано или поздно может воплотиться в жизнь. «Когда-то Герберт Уэллс считал Ленина кремлевским мечтателем и не верил, что задуманное большевиками может воплотиться в кратчайшие сроки. Не стоит недооценивать потенциал России и иррациональность России», - сказал К.БОНДАРЕНКО.