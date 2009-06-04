По факту гибели девочки, которую загрызла собака, возбуждено дело
13:36, 04 июня 2009Общество
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Овчарку забрала милиция
Сотрудники Соломенского районного управления столичной милиции возбудили уголовное дело по факту смерти девочки 2000 года рождения, которую 2 июня загрызла собака.
Как рассказали УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, девочка зашла в соседский двор, где на нее напала овчарка, схватив за шею. В результате нападения девочка умерла в больнице.
Уголовное дело возбуждено по ст. 119 “Убийство по неосторожности”.
Собаку забрала милиция.
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