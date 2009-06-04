Завтра - дожди и грозы

Завтра в Украине местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 5 июня переменная облачность. В западных и северных областях местами кратковременный дождь, днем кое-где с грозой; температура ночью 6-11°, днем 16-21°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. На остальной территории без осадков, лишь в Крыму местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 10-15°, на Южном побережье Крыма до 18°, днем 21-26°. Ветер в Украине преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°. В столице температура ночью 8-10°, днем около 20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском море 18-23° (возле Феодосии 15°), в Днепре возле Киева 18°.