На сцену с открытой раной: украинская победительница Евровидения показала, как выглядит после тяжелой операции (фото)
Руслана на прошлой неделе перенесла серьезную операцию на глазу, однако уже через несколько дней вышла на сцену.
Народная артистка Украины Руслана Лыжичко на прошлой неделе перенесла серьезную операцию на глазу. Однако уже несколько дней спустя она вышла на сцену. На своей странице в Facebook певица опубликовала свои фото, на которых видно, как она выглядит после операции.
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Сейчас певица находится в Бухаресте. В столицу Румынии певицу пригласили в качестве жюри Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2018".
"Должна была выйти в повязке на сцену во время прямого эфира большого музыкального телешоу "Евровидение" в Румынии. Но в последний момент сняла ее и пошла на сцену с открытой раной на глазу", - написала Руслана.
По словам певицы, ей пришлось активно двигаться, чтобы камеры не успевали снять ее лицо с раной после операции.
Как сообщал УНИАН, победителю Евровидения-2017 Собралу пересадили сердце. Собрал находится в реанимационном отделении, где медики контролируют состояние его пересаженного органа.