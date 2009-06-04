В Киеве овчарка загрызла 8-летнюю девочку

Трагедия случилась позавчера, в 13.30, возле частного дома на Краснозвездном проспекте, 75 (Соломенский район). Озверевшая немецкая овчарка набросилась на 8-летнюю Дарию Лаврову и перегрызла ей горло. Девочка умерла на операционном столе больницы «Охматдет». Хозяйка собаки от шока попала в психбольницу.

Дария и ее одноклассник Владик, сын хозяйки собаки, жили по соседству. Дружили и часто вместе играли во дворе.

– Дария с сестричкой Настей пошла к Владику, – рассказывает крестная мама девочки, Оксана Масленикова. – Мальчик открыл калитку, а сам вернулся в дом за игрой какой-то. Собака выскочила и мгновенно бросилась на девочку.

Сестра Дарии сразу же побежала звать маму.

– Мы пять раз вызывали «скорую», но она приехала только через 20 минут. Сказали, что была пробка, – вспоминает соседка Лариса Каряка. – Тем временем мы сами на машине отвезли ее в ближайшую больницу. А оттуда девочку забрали в «Охматдет». Крови было очень много. Врачи говорили, что пес перегрыз аорту. Да и от лица практически ничего не осталось. Мой муж как увидел, ему стало плохо.

Родственники погибшей девочки говорят, что хозяйка собаки приезжала в больницу. После этого ни ее, ни мужа никто не видел. Вчера дверь журналисту в доме на Краснозвездном проспекте, 75, где живет этот зверь, никто не открыл. Собака сидит в будке.

В прошлом году та же собака набросилась на соседского мальчика - ребенку тогда наложили 45 швов.

«Газета по-киевски»