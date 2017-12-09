В Житомире отметили 120-летие со дня рождения Бориса Тена

Сегодня в Житомире отметили 120 лет со дня рождения известного поэта, переводчика, искусствоведа Бориса Тена (Николая Хомичевского).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, юбилейная встреча состоялось в областной филармонии с участием в.а. начальника управления культуры ОГА Татьяны Парфентиевой и начальника управления семьи, молодежи и спорта ОГА Светланы Гресь.

«Есть люди, как люди, а есть – как звезды, огромного масштаба, люди, которые являются указателями и сегодня, даже когда их нет рядом с нами. Мы чтим память такой фигуры, которая заставила Гомера заговорить на украинском, в то время, когда украинский язык был под запретом. Память о Бориса Тена вечная!», – отметила, в частности, Парфентиева.

Также ряд жителей области получили от Национального союза писателей Украины дипломы лауреатов премии имени Бориса Тена.

Борис Тен (настоящее имя Николай Васильевич Хомичевский) – (9 декабря 1897 г., с. Дермань – 12 марта 1983 г., Житомир) – поэт и переводчик, священник Украинской автокефальной православной церкви. Лауреат премии имени Максима Рыльского за достижения в области художественного перевода (1979), заслуженный деятель польской культуры (1977). Более полувека жил и творил в Житомире.