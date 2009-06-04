Кабмин разрешил 6 химпредприятиям закупать газ у нерезидентов

Кабинет министров Украины разрешил шести химическим предприятиям в 2009 году закупать газ у нерезидентов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

В частности, такое разрешение дано предприятиям: ОАО «Азот» (г. Черкассы), «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.), «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск), «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол».

Объясняя необходимость такого решения, В.НОВИЦКИЙ отметил: «По сути, речь идет о том, чтобы спасти на этот период, когда низкие цены на продукцию, эти предприятия и дать им возможность работать напрямую с поставщиками газа».

Как сообщал УНИАН, в начале апреля т.г. Кабинет министров утвердил перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа, используемого в качестве технологического сырья, непосредственно у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины. В перечень включены ОАО «ДнепроАзот», ОАО «Ривнеазот», ОАО «Концерн «Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

Целью разработки и принятия такого решения является улучшение финансово-экономических показателей работы химических предприятий, сохранение конкурентоспособности азотных минеральных удобрений отечественного производства и создание благоприятных условий для осуществления мероприятий по внедрению современных энергосберегающих технологий для обеспечения последующего развития промышленных предприятий химического комплекса Украины.

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» заявлял, что закупка любых объемов газа отдельными предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины приведет к нарушению газового баланса Украины и Российской Федерации.

Также «Нафтогаз» отмечал, что закупка газа отдельными производителями удобрений у нерезидентов приведет к осложнению выполнения контрактов между хозсубъектами обеих стран и нарушению положений межправительственного меморандума, что, в свою очередь, приведет к нежелательным экономическим последствиям.