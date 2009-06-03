Ющенко о детях, усыновлении и матерях-героинях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает существенный прогресс в деле решения проблем сирот и детей, лишенных родительской заботы .

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на пресс-конференции в Луганске после посещения детского дома семейного типа.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 103 тысячи детей-сирот, из которых 31 тысяча могут быть усыновлены, а 63 тысячи находятся на попечении. Он обратил внимание на существенный прогресс в деле усыновления в первом квартале 2009 года.

За этот период было усыновлено 1020 детей, что на 30% больше, чем в первом квартале 2008 года.

Президент также обратил внимание на то, что больше половины из этих усыновленных - старше 6 лет.

Говоря о детских домах семейного типа, Президент отметил, что в первом квартале этого года их было создано на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Это лучший прирост за последние 17 лет по этой форме воспитания», - отметил Президент.

Он также указал на то, что за первые три месяца этого года увеличилось количество семей, которые согласились взять на воспитание ВИЧ-инфицированных детей. В.ЮЩЕНКО выразил особую благодарность людям, которые пошли на этот «моральный, государственный, прекрасный шаг».

Президент убежден, что политика государства в отношении сирот и детей, лишенных родительской заботы, бесспорно, должна популяризироваться в обществе, которое должно быть информировано о шагах, осуществляемых для обеспечения полноценной жизни таким детям. «Убежден, мы говорим здесь не только о гуманизме, но и возвращаем национальную традицию многодетных семей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что в 2009 году он подписал ряд указов о присвоении звания матери-героини 12 тысячам женщин.

В.ЮЩЕНКО убежден, что все ветви государственной власти должны действовать синхронно и согласованно с целью внедрения эффективной социальной политики.