Операторы мобильной связи временно не считаются монополистами

Антимонопольный комитет Украины остановил свое решение о признании операторов мобильной связи монополистами на рынке интерконнекта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как отмечается в сообщении, комитет начал дело о пересмотре своего решения от 25 мая 2009 года, которым все операторы мобильной связи и «Укртелеком» были признаны монополистами на рынке завершения телефонных соединений.

По данным АМК, основанием для этого стали соответствующие ходатайства ЗАО «Украинская мобильная связь» и ЗАО «Киевстар Дж. Ес. Эм.», которые поступили в комитет 2 июня 2009 года.

По данным пресс-службы, на специальном заседании по этому поводу АМК «решил удовлетворить ходатайство операторов, остановив действие своего предыдущего распоряжения».

Окончательное решение по указанному делу будет принято по результатам соответствующего исследования, которое проведет АМК.

Справка УНИАН. 25 мая т.г. АМК признал ЗАО «Украинская мобильная связь», ЗАО «Киевстар Дж. Ес. Эм.», ООО «Астелит», ЗАО «Украинские радиосистемы», ООО «Голден телеком», ООО «Интернациональные телекоммуникации», ЗАО «Телесистемы Украины» и ОАО «Укртелеком» монополистами в пределах собственной сети мобильной связи.

«Укртелеком», который кроме мобильной предоставляет услуги стационарной связи, был также признан монополистом на рынке завершения телефонных соединений на собственной сети фиксированной связи.

1 июня в АМК обратился Кабмин с ходатайством о переносе вступления в силу решения от 25 мая 2009 года на 2010 год. Ходатайство Кабмина обосновывается возможными потерями бюджета от реализации такого решения в 2009 году, что недопустимо в условиях кризиса и др.