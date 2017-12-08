"Ситуация сложная": появились новые данные о состоянии тяжелобольной украинской певицы

Народный артист Украины Виктор Павлик призвал помочь певице Евгении Власовой, которая ранее попала в реанимацию и сейчас борется за жизнь.

Музыкант рассказал, что без поддержки артистка не выживет, передает "Обозреватель".

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"Насколько знаю, ситуация сложная. Каждый день на лечение идут большие средства и все, что было собрано раньше, уже давно потрачено. Без нашей поддержки она просто не выживет. Наша задача - как можно дольше поддерживать ее, а поддержать сейчас ее можно только лечением, а лечение - это большие деньги. Перечислять их можно на карточку мамы Евгении", - сказал Павлик.

На своей странице в Facebook музыкант также призвал украинцев поддержать тяжелобольную певицу.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, раньше мама Евгении Власовой рассказывала, что ее дочь, которая попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии, сейчас заново учится есть и уже сама разговаривает.