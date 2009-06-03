Проблемные банки: как реструктуризировать свой долг

«Дело» выяснило, в каких проблемных банках существуют программы реструктуризации задолженности и где можно получить информацию о таких программах

Родовид Банк

Заемщикам, которые испытывают финансовые трудности, банк предлагает кредитные каникулы, на протяжении которых клиент выплачивает только проценты по кредиту. Правда, длятся они всего 3 месяца. Но в одном из отделений банка корреспондента заверили, что в некоторых случаях кредитные каникулы можно продлить. «Приходят клиенты, у которых заканчивается льготный период, и просят переоформить его еще на 3 месяца. Если у вас будут документы, подтверждающие, что вы не можете сейчас платить, то наверняка будет принято положительное решение», — говорит специалист Родовид Банка. По ее словам, подтвердить материальные проблемы может справка с места работы об уменьшении заработной платы или об увольнении, справка о болезни или свидетельство о смерти родственника.

Захидинкомбанк

В Захидинкомбанке вместо внедрения программ по реструктуризации задолженности избрали иной подход к работе с проблемными заемщиками. Сотрудник кредитного отдела головного офиса Захидинкомбанка на вопрос о возможных льготных условиях для клиентов, которые не могут платить по кредиту, начал подробно описывать, насколько быстро банк может изъять у заемщика залог. «Мы подаем иск в суд для изъятия залогового имущества, а кроме этого, еще и на собственное имущество клиента», — объяснил он.

Правда, есть вероятность, что банк все же пойдет навстречу заемщику. «Вам надо доказать, что ваша финансовая ситуация через несколько месяцев поменяется. Нужно будет написать письмо на имя временного администратора. Оно будет рассмотрено», — говорит специалист.

Укрпромбанк

Как сообщила сотрудница кредитного управления банка, программ по увеличению срока кредитования или кредитных каникул «в чистом виде» у них нет. Заемщику предлагают заплатить по кредиту на несколько месяцев вперед, и только после этого он может рассчитывать на льготы по оплате кредита. К примеру, если заемщик единоразово оплатит тело кредита на 3 месяца вперед, то следующие полгода он может выплачивать только проценты. Если погасить тело на 2 месяца вперед, то банк предоставит кредитные каникулы на 4 месяца.

Банк Надра

До 1 июня в финучреждении действовала акция, согласно которой заемщику предлагалось несколько вариантов выхода из проблемной ситуации. Первый способ — продление кредитного договора на срок от 12 до 36 месяцев, что снизит ежемесячную нагрузку по обслуживанию кредита. Второй вариант — отсрочка погашения тела кредита по ипотечным и автокредитам на срок от 6 до 24 месяцев, по потребительским — от 3 до 12 месяцев.

По данным пресс-службы банка, условия реструктуризации задолженности по кредитам, действовавшие до 1 июня, продлены до 1 августа.

«Национальный кредит»

Банк рассматривает каждое заявление индивидуально и просит своих клиентов подойти в головной офис на переговоры. «Мы идем навстречу клиентам, но эти решения принимаются временным администратором по каждому случаю отдельно. Напишите заявление и ждите ответа», — говорит сотрудник кредитного отдела «Национального кредита». По его словам, решение банк будет принимать не меньше недели.