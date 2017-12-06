Слово "киборги" стало синонимом мужества, стойкости и патриотизма украинского воина – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что слово «киборги» стало синонимом мужества, стойкости и патриотизма украинского воина.

Об этом Порошенко сказал сегодня во время премьерного показа художественного фильма «Киборги», сообщает пресс-служба главы государства.

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Он поблагодарил творческий коллектив, который создавал фильм, и поздравил присутствующих с Днем Вооруженных сил Украины. Порошенко также вручил орден "За заслуги" III степени режиссеру-постановщику ленты Ахтему Сеитаблаеву.

«Трудно переоценить уникальность той работы, которая была сделана. Фильм основан на абсолютно точном документальном материале и сделан в тесном сотрудничестве с нашими героями АТО... Название «Киборги», которым наши враги-агрессоры, хотели нас обидеть, наоборот, стало синонимом мужества, стойкости и патриотизма украинского воина», - сказал Порошенко.

«Это слово навсегда войдет в историю украинской армии так же, как и Донецкий аэропорт, с чем непосредственно связаны «киборги», - отметил глава государства.

Президент также поблагодарил украинских мастеров кино за те темы, которые они выбирают: не "желтые", не "бульварные", а направленные на патриотическое воспитание.

По словам главы государства, сегодняшняя премьера фильма об украинских воинах - это один из лучших способов поздравить Вооруженные силы.

«Сегодня мы уже точно знаем, что гарантом независимости, гарантом суверенитета, территориальной целостности нашего государства являются украинские Вооруженные силы, украинский воин. Украинский солдат, который так ярко показан в сегодняшнем фильме», - подчеркнул Порошенко.

Режиссер в свою очередь представил часть съемочной команды, актеров и всех, кто работал над фильмом, в том числе военных.

«Мы пытались снять честное кино. Мы пытались снять кино о том, что мы являемся свидетелями рождения новой украинской политической нации. И несмотря на то, что это довольно драматическая и трагическая история, я уверен, что... у вас останется ощущение, что каждый из вас победитель и от каждого из нас зависит то, в какой стране мы будем жить, а главное - в какой стране будут жить наши дети», - сказал автор фильма Сеитаблаев.