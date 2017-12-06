Порошенко анонсировал выплату единовременной боевой премии бойцам АТО
Президент заверил, что власть будет продолжать работу по повышению уровня социальной защиты украинских военнослужащих.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинским бойцам, воевавшим в зоне АТО в этом году, будет выплачена единовременная боевая премия в размере от 3 до 5 тыс. грн.
Читайте такжеБоевики планируют обстрелять оккупированный Первомайск для дискредитации ВСУ - штаб
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.
«Мы переговорили с министром обороны, изыскали возможности и тем, кто в этом году воевал в зоне АТО, будет выплачена единовременная боевая премия: тем, кто был на первой линии - по 5 тыс. грн; тем, кто во второй линии - по 3 тыс.», - отметил Порошенко.
Президент заверил, что власть будет продолжать работу по повышению уровня социальной защиты украинских военнослужащих.