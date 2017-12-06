Порошенко анонсировал выплату единовременной боевой премии бойцам АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинским бойцам, воевавшим в зоне АТО в этом году, будет выплачена единовременная боевая премия в размере от 3 до 5 тыс. грн.

Читайте такжеБоевики планируют обстрелять оккупированный Первомайск для дискредитации ВСУ - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

«Мы переговорили с министром обороны, изыскали возможности и тем, кто в этом году воевал в зоне АТО, будет выплачена единовременная боевая премия: тем, кто был на первой линии - по 5 тыс. грн; тем, кто во второй линии - по 3 тыс.», - отметил Порошенко.

Президент заверил, что власть будет продолжать работу по повышению уровня социальной защиты украинских военнослужащих.